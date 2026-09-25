Чередование культур помогает избежать истощения почвы и уменьшить количество вредителей. Рассмотрим, какие растения лучше всего сажать после капусты, а какие – нет.

Капуста подвержена различным заболеваниям и часто становится целью вредителей. Одной из самых распространенных ошибок является повторная посадка капусты на том же месте, где она росла в прошлом году.

Не рекомендуется сажать после капусты такие культуры, как редька, брюква и репа, так как они привлекают тех же вредителей. Лучшие варианты для посадки на месте капусты – это морковь, картофель, свекла, томаты, сельдерей, многолетние травы и даже озимая пшеница. Эти растения также являются хорошими соседями для капусты, так как помогают снизить риск заболеваний и нападений вредителей.

Избегайте сажать рядом фасоль или петрушку. Если вы не уверены, что сажать после капусты, хорошими предшественниками будут картофель, огурцы, морковь, лук, чеснок и однолетние травы.