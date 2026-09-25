Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что сажать после капусты 0 22

Дом и сад
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Капуста

Чередование культур помогает избежать истощения почвы и уменьшить количество вредителей. Рассмотрим, какие растения лучше всего сажать после капусты, а какие – нет.

 

Капуста подвержена различным заболеваниям и часто становится целью вредителей. Одной из самых распространенных ошибок является повторная посадка капусты на том же месте, где она росла в прошлом году.

Не рекомендуется сажать после капусты такие культуры, как редька, брюква и репа, так как они привлекают тех же вредителей. Лучшие варианты для посадки на месте капусты – это морковь, картофель, свекла, томаты, сельдерей, многолетние травы и даже озимая пшеница. Эти растения также являются хорошими соседями для капусты, так как помогают снизить риск заболеваний и нападений вредителей.

Избегайте сажать рядом фасоль или петрушку. Если вы не уверены, что сажать после капусты, хорошими предшественниками будут картофель, огурцы, морковь, лук, чеснок и однолетние травы.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как эффективно очистить опрыскиватель от остатков ядохимикатов
Изображение к статье: Защитный пояс для дерева: пять методов
Изображение к статье: Кабачки
Изображение к статье: Как правильно обрезать облепиху осенью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Судебный процесс
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексей Козлов
Lifenews
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: Наоми Кэмпбелл c женихом
Lifenews
Изображение к статье: Новая пошлина
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Медики
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Судебный процесс
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексей Козлов
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео