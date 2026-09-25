Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как эффективно очистить опрыскиватель от остатков ядохимикатов 0 35

Дом и сад
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно очистить опрыскиватель от остатков ядохимикатов

Простой метод, который особенно полезен при большом объеме работ по обработке растений.

 

Очистить опрыскиватель бывает непросто, так как ядохимикаты часто имеют маслянистую консистенцию. Кроме того, резкий и неприятный запах может негативно сказаться на обонянии и здоровье.

Если горячей воды нет, процесс очистки становится еще более сложным. Холодная вода не помогает избавиться от едкого запаха даже после нескольких споласкиваний.

Опытные дачники рекомендуют простой способ. Для мытья опрыскивателя от ядохимикатов достаточно добавить несколько капель жидкого мыла и залить немного воды.

Затем следует промыть стенки емкости изнутри, после чего очистить штангу и сопло. В конце нужно сполоснуть все еще раз, и запах исчезнет.

Важно тщательно сполоснуть, чтобы не осталось следов мыла, так как не все химические препараты работают в щелочной среде.

С помощью этого простого метода огородники могут избавиться от постороннего запаха и остатков ядохимикатов. После очистки опрыскиватель можно снова использовать по назначению.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Капуста
Изображение к статье: Защитный пояс для дерева: пять методов
Изображение к статье: Кабачки
Изображение к статье: Как правильно обрезать облепиху осенью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Судебный процесс
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексей Козлов
Lifenews
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: Наоми Кэмпбелл c женихом
Lifenews
Изображение к статье: Новая пошлина
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Медики
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Судебный процесс
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексей Козлов
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео