Обрезка плодовых деревьев осенью способствует увеличению урожая на следующий год. Облепиха не является исключением. Эта процедура помогает продлить вегетацию дерева. Обрезку следует проводить в сухой и солнечный день после полного опадания листвы.

Сначала уберите и сожгите опавшую листву. Затем необходимо найти больные, треснувшие и старые ветки. После листопада это сделать проще, поэтому лучше дождаться его. Однако не стоит затягивать, так как после заморозков обрезка не рекомендуется — ветки могут промерзнуть и не зажить должным образом в месте среза.

Перед обрезкой куста облепихи уберите все растения, которые его окружают, так как они могут затенять его и мешать увеличению урожая.

Если у вас есть побеги облепихи, их лучше выкопать и пересадить на другое место, как молодые саженцы. Корневую поросль лучше срезать под кольцо. Места среза следует сразу же обработать садовым варом, чтобы предотвратить болезни и высыхание дерева. Перед обработкой можно использовать дезинфицирующее средство.

Обратите внимание на сломанные ветки, ветки с наростами, треснутой корой или больными участками. Срезайте ветки, которые растут внутрь, а также те, что плохо развиваются.

Если летом куст активно рос и сильно загустился, необходимо проредить ветки. В противном случае урожай может быть плохим, так как солнечные лучи не будут проникать сквозь густую крону, что замедлит вегетацию облепихи.

Для обрезки используйте садовый секатор для тонких веток и садовую пилу для толстых. Срезы делайте по косой, а инструменты перед использованием желательно продезинфицировать спиртовыми средствами.