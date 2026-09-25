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Как правильно посадить вейгелу осенью 0 45

Дом и сад
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вейгела

Вейгела — это растение из семейства Жимолостные, которое привлекает внимание своим красивым цветением и активной вегетацией.

 

Вейгела обладает уникальной особенностью: на протяжении вегетации ее бутоны меняют цвет. Сначала они светлые и белые, а затем темнеют, приобретая розовые, красные, алые, пурпурные или оставаясь белыми оттенками.

Посадку вейгелы лучше проводить осенью, до первых заморозков, или весной, когда температура стабильно положительная.

Это растение предпочитает плодородную почву, состоящую из песка, чернозема, компоста и немного глины. Вейгела нуждается в достаточном количестве влаги, поэтому земля должна оставаться слегка влажной. Место для посадки должно быть открытым и солнечным, без сквозняков.

Рекомендуется сажать несколько кустиков вейгелы рядом, оставляя расстояние до 1,5 м между низкими кустами и до 3 м между высокими. После посадки прикорневой круг следует засыпать мульчей, например, сеном или щепками.

Удобрения и полив кустов лучше проводить после рыхления прикорневого круга. Сорняки, растущие рядом с вейгелой, следует удалять, так как они могут забирать у растения питательные вещества и влагу.

Каждый год вейгелу необходимо обрезать. У молодых кустов побеги срезают после цветения. В возрасте пяти лет растение следует омолодить, обрезав его коротко, до пеньков. Ветки вырастут и снова зацветут в следующем году.

На зиму молодую вейгелу укрывают спанбондом, агроволокном или хвойными ветками, в то время как старые кусты могут зимовать без укрытия. Прикорневой круг рекомендуется засыпать опилками или щепой.

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Редакция BB.LV
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