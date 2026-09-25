Осенние посадки роз имеют высокие шансы на успешное укоренение благодаря теплой погоде, которая способствует вегетации. Однако при наступлении холодов необходимо обеспечить защиту растения.

Если снега будет достаточно, роза сможет успешно перезимовать. В противном случае неукрытая роза рискует погибнуть.

Перед посадкой саженец с открытой корневой системой следует замочить в воде на сутки. Утром необходимо обрезать все гнилые корешки и удалить поврежденные отростки.

С помощью секатора удалите все листья и плохие отростки. Все поврежденные корни должны быть счищены до здоровой ткани. Верхнюю часть розы рекомендуется укоротить до 40 см. Если растение привито, все, что ниже прививки, нужно удалить. При посадке корневая шейка должна находиться выше уровня земли.

Выкопайте яму для посадки шириной до 80 см и глубиной более 1 м. На дне ямы должен быть дренаж из гальки или битого кирпича высотой до 7-8 см.

Сверху на дренаж насыпьте горку плодородного грунта. Установите корни на эту горку и аккуратно расправьте их. Оставшуюся пустоту заполните выкопанным грунтом и уплотните, чтобы избежать пустот. Можно добавить в почву древесную золу.

Корневая шейка должна находиться примерно на 10 см ниже уровня грунта. После этого уплотните почву и хорошо полейте растение, используя до 2 ведер воды под корень. Сверху рекомендуется покрыть розу мульчей, предпочтительно торфом.

Если вы сажаете розы группами, оставляйте расстояние до 70 см между кустами парковых роз и до 50 см между чайными и полиантовыми сортами. Для штамбовых и плетистых роз расстояние должно составлять до 1 метра.