Советы по сохранению урожая кабачков на зиму.
Перед заморозкой кабачки необходимо тщательно промыть в воде и обрезать с обеих сторон.
Важно, чтобы в морозильной камере были кусочки льда. Лед нужен для быстрого охлаждения кабачков, что поможет сохранить их вкусовые качества и текстуру. В противном случае кабачки могут изменить цвет и стать жесткими.
Заморозка кубиками
Это оптимальный вариант для заморозки. Кубики можно использовать в супах или тушить с другими овощами.
Сначала кабачки нарезают кубиками и кипятят. Затем сливают жидкость и пересыпают овощи в глубокую емкость. Важно, чтобы в процессе охлаждения кабачки не соприкасались друг с другом.
Кабачки помещают в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре -18 градусов. После этого замороженные кубики пересыпают в пакеты.
Заморозка кружками
Кружки кабачков – это полезная заготовка. Их можно жарить в кляре или запекать в духовке.
Кабачки нарезают кружками, затем помещают в горячую воду. После этого их просушивают на бумажном полотенце и подмораживают на поддоне.
Замороженные кружки легко отделяются от поверхности доски. Затем их можно переложить в контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Для удобства рекомендуется подписать все пакеты и указать вес.
В натертом виде
Если вам нравятся кабачковые оладьи, этот способ станет идеальным вариантом. Заморозка в натертом виде экономит место в морозильной камере. Кабачки можно замораживать как сырыми, так и после термической обработки.
Сначала овощи натирают на терке, затем отжимают жидкость с помощью марли. После этого кабачки помещают в пакеты для заморозки и удаляют воздух из пакетов.
Если вы планируете заморозить овощи после термической обработки, выполните следующие шаги:
- Сначала натрите кабачки на крупной терке и вскипятите воду.
- Переложите кабачки в сито и полейте кипятком. Держите кабачки в горячей воде в течение 1 минуты.
- Затем поместите кабачки в ледяную воду.
- Отжатые кабачки переложите в пакеты, формируя плоские заготовки.
- На завершающем этапе удалите воздух из пакетов.
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