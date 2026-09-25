Перед заморозкой кабачки необходимо тщательно промыть в воде и обрезать с обеих сторон.

Важно, чтобы в морозильной камере были кусочки льда. Лед нужен для быстрого охлаждения кабачков, что поможет сохранить их вкусовые качества и текстуру. В противном случае кабачки могут изменить цвет и стать жесткими.

Заморозка кубиками

Это оптимальный вариант для заморозки. Кубики можно использовать в супах или тушить с другими овощами.

Сначала кабачки нарезают кубиками и кипятят. Затем сливают жидкость и пересыпают овощи в глубокую емкость. Важно, чтобы в процессе охлаждения кабачки не соприкасались друг с другом.

Кабачки помещают в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре -18 градусов. После этого замороженные кубики пересыпают в пакеты.

Заморозка кружками

Кружки кабачков – это полезная заготовка. Их можно жарить в кляре или запекать в духовке.

Кабачки нарезают кружками, затем помещают в горячую воду. После этого их просушивают на бумажном полотенце и подмораживают на поддоне.

Замороженные кружки легко отделяются от поверхности доски. Затем их можно переложить в контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Для удобства рекомендуется подписать все пакеты и указать вес.

В натертом виде

Если вам нравятся кабачковые оладьи, этот способ станет идеальным вариантом. Заморозка в натертом виде экономит место в морозильной камере. Кабачки можно замораживать как сырыми, так и после термической обработки.

Сначала овощи натирают на терке, затем отжимают жидкость с помощью марли. После этого кабачки помещают в пакеты для заморозки и удаляют воздух из пакетов.

Если вы планируете заморозить овощи после термической обработки, выполните следующие шаги:

- Сначала натрите кабачки на крупной терке и вскипятите воду.

- Переложите кабачки в сито и полейте кипятком. Держите кабачки в горячей воде в течение 1 минуты.

- Затем поместите кабачки в ледяную воду.

- Отжатые кабачки переложите в пакеты, формируя плоские заготовки.

- На завершающем этапе удалите воздух из пакетов.