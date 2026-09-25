Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как вкусно заморозить кабачки 0 65

Дом и сад
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кабачки

Советы по сохранению урожая кабачков на зиму.

 

Перед заморозкой кабачки необходимо тщательно промыть в воде и обрезать с обеих сторон.

Важно, чтобы в морозильной камере были кусочки льда. Лед нужен для быстрого охлаждения кабачков, что поможет сохранить их вкусовые качества и текстуру. В противном случае кабачки могут изменить цвет и стать жесткими.

Заморозка кубиками

Это оптимальный вариант для заморозки. Кубики можно использовать в супах или тушить с другими овощами.

Сначала кабачки нарезают кубиками и кипятят. Затем сливают жидкость и пересыпают овощи в глубокую емкость. Важно, чтобы в процессе охлаждения кабачки не соприкасались друг с другом.

Кабачки помещают в морозильную камеру на 3-4 часа при температуре -18 градусов. После этого замороженные кубики пересыпают в пакеты.

Заморозка кружками

Кружки кабачков – это полезная заготовка. Их можно жарить в кляре или запекать в духовке.

Кабачки нарезают кружками, затем помещают в горячую воду. После этого их просушивают на бумажном полотенце и подмораживают на поддоне.

Замороженные кружки легко отделяются от поверхности доски. Затем их можно переложить в контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Для удобства рекомендуется подписать все пакеты и указать вес.

В натертом виде

Если вам нравятся кабачковые оладьи, этот способ станет идеальным вариантом. Заморозка в натертом виде экономит место в морозильной камере. Кабачки можно замораживать как сырыми, так и после термической обработки.

Сначала овощи натирают на терке, затем отжимают жидкость с помощью марли. После этого кабачки помещают в пакеты для заморозки и удаляют воздух из пакетов.

Если вы планируете заморозить овощи после термической обработки, выполните следующие шаги:

- Сначала натрите кабачки на крупной терке и вскипятите воду.

- Переложите кабачки в сито и полейте кипятком. Держите кабачки в горячей воде в течение 1 минуты.

- Затем поместите кабачки в ледяную воду.

- Отжатые кабачки переложите в пакеты, формируя плоские заготовки.

- На завершающем этапе удалите воздух из пакетов.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Капуста
Изображение к статье: Как эффективно очистить опрыскиватель от остатков ядохимикатов
Изображение к статье: Защитный пояс для дерева: пять методов
Изображение к статье: Как правильно обрезать облепиху осенью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Медики
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Судебный процесс
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексей Козлов
Lifenews
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: Наоми Кэмпбелл c женихом
Lifenews
Изображение к статье: Новая пошлина
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Медики
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Судебный процесс
Наша Латвия
6
Изображение к статье: Алексей Козлов
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео