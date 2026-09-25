Спальня ребенка должна быть яркой и уютной, создавая атмосферу гармонии и защищенности. Однако некоторые популярные предметы могут быть не только ненужными, но и опасными. Рассмотрим, что следует убрать из детской комнаты.

Большие зеркала

Объемные настенные зеркала могут быть небезопасны. Кроме того, ночью они могут мешать сну ребенка, создавая блики и тени, что может привести к ночным страхам.

Кровать в виде машины

Фигурные кровати, оформленные в виде машинок, динозавров или ракет, популярны среди родителей. Однако психологи считают, что это не лучший выбор для спального места. Выступающие и мелкие детали декора могут быть небезопасны, а яркие цвета и сложные рисунки могут негативно сказаться на качестве сна. Лучше выбрать простую деревянную кровать и дополнить ее ярким постельным бельем.

Спортивный инвентарь и игрушки со шнурами и веревками

Свисающие шнуры, ленты и веревки представляют собой опасный декор для детской. Это касается и спортивных снарядов с веревочными элементами, так как ребенок может запутаться в них и получить травму. Шнуры на шторах также должны быть минимальными, а их длина не должна превышать середины окна.

Перьевая подушка

Перьевые подушки быстро отсыревают, собирают микробы и могут стать рассадником для перьевых клещей. Они также быстро теряют форму и становятся жесткими. Лучше выбрать подушки с наполнителем из гипоаллергенных материалов, таких как бамбук, синтепон или гречишная лузга.

Громоздкие мягкие игрушки

Большие мягкие игрушки собирают пыль и могут ухудшать микроклимат в комнате. Если ребенку не обойтись без любимой игрушки, лучше убрать гигантские экземпляры. Они могут вызывать аллергию и затруднять игру из-за своего размера.