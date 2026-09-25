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Выращивание брусники на вашем участке 0 77

Дом и сад
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Брусника

Брусника — это необычное растение, которое сочетает в себе красоту, полезность и вкус. Она идеально подходит для тех, кто хочет добавить что-то особенное на свой участок.

 

Брусника созревает в течение лета, сохраняя все полезные вещества, полученные от теплых дней. Ягоды собирают на второй год после посадки дважды за сезон, в зависимости от погодных условий: в конце августа или в октябре, когда они становятся кисло-сладкими и ярко-красными. Важно собрать ягоды до наступления заморозков, так как они теряют свою транспортабельность.

Брусничник — это удивительное растение-долгожитель. Корни соединяются под землей в корневища, которые разрастаются и образуют дочерние кусты. Каждый отрезок корневища может жить 15–28 лет, а отмершая часть заменяется новой. Хотя отдельный куст брусники живет всего 5–10 лет, его способность к обновлению позволяет брусничнику существовать на вашем участке более 100 лет.

Брусника предпочитает хорошо освещенные и сухие места с бедной кислой почвой с уровнем pH 3,5–5,5. Выбирайте ровные участки, чтобы избежать затопления. Недостаток кислорода или избыток влаги могут привести к гибели растения.

Чтобы создать благоприятные условия для роста брусники, необходимо подготовить специальную землесмесь. Если у вас песчаная почва, это идеальный вариант для брусники. В противном случае добавьте в перекопанную землю торф, опилки, хвою и песок в равных пропорциях. Полив подкисленной водой также будет полезен: 100 г лимонной кислоты на 3 л воды или 200 мл яблочного уксуса на 10 л воды. Поливайте из расчета 10 л на 1 м².

Бруснику можно высаживать как осенью, так и весной. Расстояние между кустами должно составлять 25–30 см, а между рядами — 30–40 см. После посадки полейте растения и замульчируйте их небольшим слоем хвои, опилок или древесной коры.

Омолаживающую обрезку проводят на седьмой год жизни куста, оставляя побег 4 см от пенька. Уже через год он снова начнет плодоносить. Обрезку лучше всего делать до начала сокодвижения, ранней весной или поздней осенью после сбора урожая.

Брусника практически не нуждается в минеральных подкормках, так как её корни оплетены мицелием грибов, которые помогают усваивать почвенные растворы с минеральными веществами.

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