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Защитный пояс для дерева: пять методов 0 60

Дом и сад
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Защитный пояс для дерева: пять методов

Плодовые деревья нуждаются в защите от различных насекомых, которые могут повредить плоды и листву. Для этого можно использовать ловчий пояс, который легко изготовить самостоятельно.

 

Клеевой пояс

Этот тип пояса является одним из самых распространенных. Для его создания достаточно взять широкую полосу материала и покрыть ее клейким веществом. Важно выбирать клей, который не высыхает со временем. Такой метод особенно эффективен для молодых деревьев.

Пояс-воронка

Для изготовления пояса-воронки можно использовать плотную бумагу, мешковину или другую прочную ткань. Ширина материала должна составлять 20 сантиметров. Суть заключается в том, чтобы закрепить материал так, чтобы нижний край раскрылся в виде юбки или конуса. Это позволит насекомым попасть в воронку, не давая им добраться до листьев или плодов.

Пояс-ворот

Этот метод противоположен предыдущему: его задача — предотвратить попадание насекомых, которые спускаются от кроны к почве. Для его создания лучше всего использовать резину. После установки пояса в края следует добавить немного подсолнечного масла, чтобы насекомые не могли выбраться из ловушки.

Двухсторонняя воронка

В данном случае воронка устанавливается с обеих сторон. Метод ее изготовления аналогичен описанному выше.

Ядовитый пояс

Если нет желания заниматься изготовлением пояса самостоятельно, можно приобрести готовый вариант в специализированных магазинах. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией, чтобы избежать ошибок.

Обратите внимание! Не затягивайте пояс слишком сильно, иначе к коре не будет поступать воздух, что может привести к ее выпреванию. Осенью рекомендуется снять пояс, чтобы под ним не накапливалась влага, что может вызвать отслоение коры или другие проблемы.

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