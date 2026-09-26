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Что делать, если морковь замерзла 0 27

Дом и сад
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что делать, если морковь замерзла

Горожане, которые хранят урожай овощей на балконе или в холодном подвале, иногда сталкиваются с проблемами. Рассмотрим, что можно сделать, если морковь замерзла.

 

Хотя морковь довольно хорошо переносит холод, замораживать её намеренно не рекомендуется. Это также касается свеклы. Если вы храните овощи на балконе, желательно накрывать их, например, старым одеялом.

Но что делать, если урожай не удалось уберечь и он замерз?

Если у вас есть несколько подвявших корнеплодов, которые нужно освежить, попробуйте следующий способ:

Помойте морковь и обрежьте кончик. В подходящую по высоте и объёму ёмкость поместите корнеплоды вертикально, обрезанными кончиками вниз. Налейте холодную воду (можно добавить лёд) до 1/3 высоты моркови. Спустя 4–6 часов морковь станет выглядеть как свежая.

Использовать её следует как можно быстрее.

Если же у вас много моркови, например, мешок или несколько килограммов, подойдет другой метод.

Возьмите влажный песок (если он слишком сухой, добавьте на ведро песка 1 литр воды и хорошо перемешайте). Засыпьте песок в ящики слоем 4–6 см. Выложите корнеплоды на слой песка так, чтобы они меньше соприкасались друг с другом. Сверху насыпьте ещё слой песка такой же толщины. Продолжайте чередовать слои до самого верха (нижними и верхними слоями должен быть песок). Морковь станет более свежей уже на следующий день, доставайте её из песка по мере необходимости, а основную часть храните так.

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