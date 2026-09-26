Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как правильно наносить садовый вар 0 13

Дом и сад
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно наносить садовый вар

Садовый вар используется при обрезке и обработке деревьев. Это экологически чистое средство имеет как достоинства, так и недостатки. Рассмотрим его подробнее.

 

Садовый вар помогает предотвратить пересыхание дерева после обрезки, а также защищает раны от влаги, болезнетворных бактерий и вредителей. Его уникальный состав делает его безопасным в использовании, в отличие от химических аналогов.

Одним из главных достоинств садового вара являются его влагоотталкивающие свойства, которые проявляются после обработки.

Тем не менее, стоит учитывать, что после нанесения вара на раны образуется почти герметичное покрытие, что может привести к гниению из-за недостатка воздуха. При низких температурах использование вара может быть затруднительным или невозможным, а защитное покрытие не отличается долговечностью.

Чтобы достичь максимального лечебного эффекта, перед обработкой садовым варом необходимо тщательно зачищать края среза и раневую поверхность, удаляя неровности и зазубрины. Наносить состав следует исключительно на здоровую поверхность, предварительно убрав сгнившие и поврежденные участки.

Перед нанесением вара рекомендуется промыть раневую поверхность проточной водой. Также следует обработать руки и инструменты спиртом или другими дезинфицирующими средствами до и после работы.

Наносить вар нужно не только на раны, но и на спилы. Многие совершают ошибку, обмазывая раны сразу после использования пилы. Лучше подождать немного и дать ранам подсохнуть.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полезные сорняки: кого оставить, а кого уничтожить
Изображение к статье: Детская комната
Изображение к статье: Капуста
Изображение к статье: Как эффективно очистить опрыскиватель от остатков ядохимикатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кошка
В мире животных
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вернуть к жизни старую фиалку
Дом и сад
Изображение к статье: Когда и как собирать шиповник
Дом и сад
Изображение к статье: Мбаппе
Спорт
Изображение к статье: Спасение кур
В мире
1
Изображение к статье: Кошка
В мире животных
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вернуть к жизни старую фиалку
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео