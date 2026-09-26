Обрезка помогает омолодить деревья, кустарники и цветы, включая комнатные растения. Фиалка — любимый цветок многих хозяек, но со временем она может стареть. Вот несколько способов, как вернуть ей жизнь и обильное цветение.

Омоложение фиалки можно провести путем пересадки с углублением стебля.

Сначала извлеките старое растение вместе с землей из горшка. Удалите нижние листья, которые могли обветшать. Затем острым и чистым ножом аккуратно уберите нижнюю половину земляного кома.

Подготовьте новый горшок с дренажом и свежей почвой. В новом горшке разместите земляной ком с фиалкой, уплотните пустоты и подсыпьте стебель до уровня нижних листьев. После этого полейте цветок и оставьте его в теплом месте.

Со временем на оголенном стебле появятся новые корешки, которые обеспечат фиалку дополнительным питанием, и она начнет активно расти и пышно цвести.