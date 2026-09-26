Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как вернуть к жизни старую фиалку 0 32

Дом и сад
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как вернуть к жизни старую фиалку

Обрезка помогает омолодить деревья, кустарники и цветы, включая комнатные растения. Фиалка — любимый цветок многих хозяек, но со временем она может стареть. Вот несколько способов, как вернуть ей жизнь и обильное цветение.

 

Омоложение фиалки можно провести путем пересадки с углублением стебля.

Сначала извлеките старое растение вместе с землей из горшка. Удалите нижние листья, которые могли обветшать. Затем острым и чистым ножом аккуратно уберите нижнюю половину земляного кома.

Подготовьте новый горшок с дренажом и свежей почвой. В новом горшке разместите земляной ком с фиалкой, уплотните пустоты и подсыпьте стебель до уровня нижних листьев. После этого полейте цветок и оставьте его в теплом месте.

Со временем на оголенном стебле появятся новые корешки, которые обеспечат фиалку дополнительным питанием, и она начнет активно расти и пышно цвести.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полезные сорняки: кого оставить, а кого уничтожить
Изображение к статье: Детская комната
Изображение к статье: Капуста
Изображение к статье: Как эффективно очистить опрыскиватель от остатков ядохимикатов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кошка
В мире животных
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно наносить садовый вар
Дом и сад
Изображение к статье: Когда и как собирать шиповник
Дом и сад
Изображение к статье: Мбаппе
Спорт
Изображение к статье: Спасение кур
В мире
1
Изображение к статье: Кошка
В мире животных
Изображение к статье: Сентябрь
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно наносить садовый вар
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео