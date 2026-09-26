Шиповник — неприхотливый вечнозеленый кустарник с полезными плодами. В его составе присутствуют витамины С, А, E, группы В, а также минералы: цинк, марганец, кальций, калий, железо, фосфор, магний и натрий. В этой статье расскажем, как правильно собирать шиповник, чтобы сохранить его полезные свойства.

Собирать плоды шиповника следует в период их полного созревания, когда растение содержит максимальное количество полезных веществ. Определить время сбора можно по оттопыренным чашелистикам. Зрелые плоды имеют красный или ярко-оранжевый цвет и твердые на ощупь.

Не стоит откладывать сбор, так как со временем количество сахара увеличивается, а содержание витамина С уменьшается. Рекомендуется производить сбор до первых заморозков.

Важно не только знать, когда собирать шиповник, но и как это делать. Сбор следует проводить в сухой, солнечный день. Не рекомендуется собирать плоды или другие части растения вблизи автомобильных и железных дорог, ферм, предприятий, химических складов и свалок.

Для сбора выбирайте твердые ягоды, снимать их нужно вместе с чашелистиками и плодоножками (после сушки их легко удалить). Не собирайте плоды с повреждениями, трещинами, чернотой или гнилью.

Не забудьте надеть плотные перчатки, чтобы избежать порезов от шипов кустарника.