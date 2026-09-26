Зимой комнатные растения могут испытывать дискомфорт из-за нехватки света и сухого воздуха. Однако есть растения, которые способны украсить наш дом яркими цветами в этот холодный период. Рассмотрим, какие из них цветут зимой.

Азалия

Это одно из самых красивоцветущих комнатных растений, которое в Европе считается символом счастья в доме.

Для успешного цветения азалии необходимо создать подходящие условия: прохладу и свежий воздух, так как она произрастает в горной местности с влажным климатом. Растение любит опрыскивания, можно также обкладывать землю в горшке свежим снегом. Земля должна быть всегда влажной. Лучше всего поставить горшок с азалией на светлый и прохладный подоконник.

Пуансеттия

Пуансеттия, известная также как «Рождественская звезда», стала символом Рождества с прошлого века. Цветки у нее мелкие и невзрачные, но в декабре прицветниковые листья окрашиваются в яркий малиновый цвет, создавая впечатление цветущего растения.

Чтобы пуансеттия зацвела в нужное время, летом ей желательно обеспечить короткий световой день, так как в тропиках, откуда она родом, день длится около 12 часов. Красивые малиновые шапки держатся на растении долго. После отцветания их следует обрезать и пересадить цветок в новую землю.

Если пуансеттия сильно разрастется, ее можно омолодить, обрезав почти до основания, оставив всего 6–8 см ствола, от которого начнут расти новые побеги.

Декабрист

Чтобы декабрист (также известный как зигокактус или шлюмбергера) зацвел зимой, ему необходим период покоя. В сентябре следует уменьшить полив и температуру воздуха, что способствует закладке цветочных почек.

Когда растение готовится к цветению, его нельзя переставлять или поворачивать на окне, иначе бутоны могут опадать.

Орхидея

Для формирования цветочных почек у орхидей необходимо дополнительное освещение. Также им требуется частое опрыскивание — два раза в день.

Лучше всего сажать их в горшок с отверстиями, чтобы воздушные корни могли прорастать. Для орхидей следует использовать специальные смеси из коры и других необходимых компонентов.

Цикламен

При поливе цикламена желательно избегать попадания воды на листья. Полив лучше проводить в поддон горшка, используя мягкую воду. Через час после полива нужно удалить излишки воды.

Регулярно очищайте основание цветка от увядших листьев, которые быстро загнивают, и обрезайте увядшие цветы. У цикламена выражен период покоя: после цветения побеги отмирают, и клубень отдыхает до следующего вегетационного периода. После цветения цикламен можно прикопать в саду в тени, предварительно пересадив клубни в новый грунт, не удаляя листву, которая опадет сама. Если сада нет, горшок с цикламеном можно поставить на северное окно, поддерживая землю во влажном состоянии и удобряя каждые две недели до начала и во время цветения.

После цветения у цикламена часто образуются семена, с помощью которых его можно размножить. Посевы следует накрыть светонепроницаемой пленкой, так как всходы появляются в темноте.

Бромелиевые

Бромелиевые цветут только один раз в жизни. Для получения новых цветущих растений необходимо отделять от материнского растения побеги и выращивать их.

К бромелиевым цветам, которые часто продаются в новогодние праздники, относятся гусмания и вриезия (килеватая и Сандерса). Эти растения теплолюбивы и требуют влажного воздуха.

На южном окне зимой могут цвести антуриумы, сенполии, спатифиллумы, неприхотливые бальзамины и камелии, причем даже без дополнительного освещения. Обычно эти комнатные растения радуют зимним цветением, если оно не прекращалось с осени. Чтобы продлить период цветения, продолжают подкормки удобрениями как осенью, так и зимой.