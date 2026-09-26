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Нужно ли отключать Wi-Fi на смартфоне ночью 0 297

Дом и сад
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нужно ли отключать Wi-Fi на смартфоне ночью

Многие владельцы смартфонов отключают Wi-Fi на телефоне на ночь, и это может быть разумным решением.

 

В этой статье мы объясним, почему рекомендуется отключать Wi-Fi на смартфоне ночью и какие последствия могут возникнуть, если этого не делать.

Зачем отключать Wi-Fi на ночь

Во-первых, отключение Wi-Fi на ночь помогает аккумулятору смартфона разряжаться медленнее.

Если этого не сделать, утром вы можете обнаружить, что ваш гаджет разряжен.

Этот совет также актуален в других ситуациях, когда необходимо сэкономить заряд батареи.

Во-вторых, отключение Wi-Fi позволяет избежать нежелательных оповещений, которые могут разбудить вас.

Кроме того, некоторые ученые высказывают мнение о потенциальном вреде Wi-Fi для здоровья, хотя в научном сообществе нет единого мнения по этому вопросу.

Если вы хотите минимизировать воздействие Wi-Fi на здоровье во время сна, рекомендуется отключить не только сеть на смартфоне, но и домашний роутер.

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