С наступлением осени заморозки еще не часты, но температура воздуха уже падает. Для дачников это важный период, когда нужно успеть посадить некоторые растения под зиму.

Если вы успеете это сделать, к началу весны ваши грядки будут яркими и наполненными натуральными витаминами.

В первой половине осени отлично подойдут для посадки лук, морковь, редис, укроп и чеснок.

Однако стоит помнить о некоторых нюансах. Во-первых, посадку культур желательно осуществить до того, как грунт промерзнет. Если вы опоздаете, подзимний посев окажется бессмысленным.

Во-вторых, подготовьте достаточное количество семян. Значительное количество материала может испортиться из-за неблагоприятных погодных условий.

Тем не менее, «выжившие» семена дадут качественный урожай. Растения не столкнутся с дефицитом питательных веществ, болезнями и атаками со стороны вредителей.