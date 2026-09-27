Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Четыре совета для визуального увеличения пространства в комнате 0 93

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четыре совета для визуального увеличения пространства в комнате

Один из самых известных способов зрительно увеличить пространство в комнате - использование светлых тонов.

 

На стенах и полу лучше использовать нейтральные цвета, такие как белый и его оттенки, бежевый, а также абрикосовый или светло-голубой.

Однако есть и другие рекомендации.

Обои

Если вам не нравятся монохромные стены, рассмотрите возможность использования обоев.

Выбирайте обои, которые визуально увеличивают пространство. Хорошими примерами являются обои с мелкими узорами.

Блеск и отражения

Стеклянные элементы дизайна должны присутствовать в небольшой гостиной.

Вы можете повесить зеркало необычной формы на стену или использовать стеклянный журнальный столик. Здесь нет предела вашему воображению.

Снимите шторы!

Еще один простой способ добавить больше света в вашу комнату и сделать ее более привлекательной - обеспечить достаточное количество естественного света.

Солнечные лучи помогают устранить тени, которые могут сделать пространство меньше. Избегайте тяжелых штор.

Если вы не можете представить комнату без штор, выбирайте светлые шторы, которые будут касаться пола, чтобы визуально увеличить высоту потолков.

Выбор мебели имеет значение

Неправильно подобранная мебель может сделать вашу маленькую гостиную еще более тесной. Поэтому ищите мебель с ножками, которая визуально облегчает пространство.

Что касается форм, выбирайте диван и стулья в форме куба. Оставляйте пространство между мебелью и стенами. Избегайте больших картин или других произведений искусства в небольшой комнате.

Тем не менее, вы можете повесить открытые полки на стену и заполнить только половину из них, создавая иллюзию большего пространства.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ошибки при посадке плодовых деревьев, которых стоит избегать
Изображение к статье: Какой сидерат лучше всего подходит для теплицы
Изображение к статье: Как заставить яблоню плодоносить
Изображение к статье: Нужно ли отключать Wi-Fi на смартфоне ночью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: разгромленный туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: 10 необычных способов использования фольги в быту
Люблю!
Изображение к статье: Как собаки показывают свою благодарность владельцу
В мире животных
Изображение к статье: поиск тоннелей
Наша Латвия
Изображение к статье: Как восстановить засохшее комнатное растение
Дом и сад
Изображение к статье: Как эффективно стирать вещи, чтобы избавиться от запаха пота
Дом и сад
1
Изображение к статье: разгромленный туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: 10 необычных способов использования фольги в быту
Люблю!
Изображение к статье: Как собаки показывают свою благодарность владельцу
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео