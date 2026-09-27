Один из самых известных способов зрительно увеличить пространство в комнате - использование светлых тонов.

На стенах и полу лучше использовать нейтральные цвета, такие как белый и его оттенки, бежевый, а также абрикосовый или светло-голубой.

Однако есть и другие рекомендации.

Обои

Если вам не нравятся монохромные стены, рассмотрите возможность использования обоев.

Выбирайте обои, которые визуально увеличивают пространство. Хорошими примерами являются обои с мелкими узорами.

Блеск и отражения

Стеклянные элементы дизайна должны присутствовать в небольшой гостиной.

Вы можете повесить зеркало необычной формы на стену или использовать стеклянный журнальный столик. Здесь нет предела вашему воображению.

Снимите шторы!

Еще один простой способ добавить больше света в вашу комнату и сделать ее более привлекательной - обеспечить достаточное количество естественного света.

Солнечные лучи помогают устранить тени, которые могут сделать пространство меньше. Избегайте тяжелых штор.

Если вы не можете представить комнату без штор, выбирайте светлые шторы, которые будут касаться пола, чтобы визуально увеличить высоту потолков.

Выбор мебели имеет значение

Неправильно подобранная мебель может сделать вашу маленькую гостиную еще более тесной. Поэтому ищите мебель с ножками, которая визуально облегчает пространство.

Что касается форм, выбирайте диван и стулья в форме куба. Оставляйте пространство между мебелью и стенами. Избегайте больших картин или других произведений искусства в небольшой комнате.

Тем не менее, вы можете повесить открытые полки на стену и заполнить только половину из них, создавая иллюзию большего пространства.