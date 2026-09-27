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Как эффективно стирать вещи, чтобы избавиться от запаха пота 1 275

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как эффективно стирать вещи, чтобы избавиться от запаха пота

После стирки на одежде могут оставаться следы и запах пота, что требует повторной стирки.

 

Чтобы добиться желаемого результата с первого раза, хозяйки используют проверенные методы.

Порядок действий

1. Наберите воду в таз и добавьте стакан уксуса (9%). Затем в раствор добавьте столовую ложку соды.

2. Замочите в полученной жидкости вещи, которые необходимо постирать. Процесс займет 30 минут.

3. Уксус помогает устранить посторонние запахи и удалить небольшие пятна, а сода усиливает его действие.

4. После замачивания выжмите вещи и отправьте их в стиральную машину. После стирки не останется ни следов, ни запаха пота.

Этот метод прост, но не менее эффективен, чем специализированные чистящие средства, что позволяет сэкономить.

Данный раствор помогает избавиться не только от запаха пота, но и от запаха копченой рыбы. Обычная стирка не справится с этой задачей, поэтому обязательно замачивайте вещи в растворе перед стиркой в машинке.

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