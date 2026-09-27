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Как восстановить засохшее комнатное растение 0 58

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как восстановить засохшее комнатное растение

Чтобы комнатные растения радовали глаз, им необходим регулярный полив. Поэтому многие хозяева выбирают суккуленты и кактусы, которые требуют меньше внимания.

 

Иногда можно спасти цветок, который не получил достаточного полива. Рассмотрим несколько простых способов, как это сделать.

1. Не стоит заливать горшок водой, так как это не всегда помогает. Лучше обильно опрыскать растение минералкой.

2. Можно налить горячую воду в таз, чтобы образовался пар. На дно тазика положите подставку, а на нее поставьте засохшее растение, чтобы горшок частично погрузился в воду. Тепло и высокая влажность помогут корням и листьям. Возможно, всего 4-5 таких «ванн» вернут к жизни зачахший цветок.

3. Также можно поместить растение в прохладное место и сократить частоту полива. После возвращения в привычные условия цветок восстановится быстрее.

4. Если предыдущие действия не принесли результата, стоит заменить грунт. Возможно, проблема заключалась не в поливе, а в вредителях или нехватке питательных веществ.

Тем, кто часто забывает о поливе, можно воспользоваться простым лайфхаком: мокрой губкой. Обильно смочите губку и положите на грунт. Излишки влаги не будут проблемой, а стабильное увлажнение обеспечит растение на длительное время.

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Редакция BB.LV
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