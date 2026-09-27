Многие садоводы сталкиваются с проблемой плохого плодоношения яблонь, несмотря на должный уход и регулярные подкормки.
В этой статье мы расскажем, как обработать яблоневые деревья для повышения их урожайности.
Обработка яблонь
Для этого подойдет простой рецепт: водный раствор борной кислоты.
На ведро воды требуется один пузырек кислоты, а на каждую яблоню — от пяти до десяти литров раствора.
Количество раствора зависит от возраста дерева: чем старше яблоня, тем больше жидкости необходимо.
После такой обработки урожай значительно увеличится, а яблоки станут гораздо крупнее.
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