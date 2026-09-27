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Как заставить яблоню плодоносить 0 92

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как заставить яблоню плодоносить

Многие садоводы сталкиваются с проблемой плохого плодоношения яблонь, несмотря на должный уход и регулярные подкормки.

 

В этой статье мы расскажем, как обработать яблоневые деревья для повышения их урожайности.

Обработка яблонь

Для этого подойдет простой рецепт: водный раствор борной кислоты.

На ведро воды требуется один пузырек кислоты, а на каждую яблоню — от пяти до десяти литров раствора.

Количество раствора зависит от возраста дерева: чем старше яблоня, тем больше жидкости необходимо.

После такой обработки урожай значительно увеличится, а яблоки станут гораздо крупнее.

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