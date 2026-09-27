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Какой сидерат лучше всего подходит для теплицы 0 97

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какой сидерат лучше всего подходит для теплицы

После освобождения теплицы от растительности и её перекопки, настает время для посева сидератов.

 

Цель посева сидератов заключается в повышении плодородия почвы, её оздоровлении и создании неблагоприятной среды для болезней и вредителей.

Существует множество видов сидератов, но важно выбрать один, который будет наиболее полезным.

Какие сидераты выбрать

Помидоры в теплице часто страдают от фитофторы. В таком случае на освобождённом участке лучше посеять рапс или горчицу. Эти сидераты считаются отличными санитарами почвы. После них можно сажать любые культуры.

В список лучших сидератов для теплицы входят:

  • рожь;
  • фацелия;
  • редька;
  • вика.

Агрономы рекомендуют не использовать один и тот же сидерат из года в год. Лучше чередовать их для максимальной пользы.

Можно также рассмотреть вариант одновременной посадки нескольких сидератов. Для этого выбирают 3-4 вида, смешивают семена и сеют. Через месяц они подрастут, и под зиму их можно скосить и перекопать. До весны зелёная масса и корни перегниют, насыщая почву питательными веществами.

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