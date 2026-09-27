После освобождения теплицы от растительности и её перекопки, настает время для посева сидератов.
Цель посева сидератов заключается в повышении плодородия почвы, её оздоровлении и создании неблагоприятной среды для болезней и вредителей.
Существует множество видов сидератов, но важно выбрать один, который будет наиболее полезным.
Какие сидераты выбрать
Помидоры в теплице часто страдают от фитофторы. В таком случае на освобождённом участке лучше посеять рапс или горчицу. Эти сидераты считаются отличными санитарами почвы. После них можно сажать любые культуры.
В список лучших сидератов для теплицы входят:
- рожь;
- фацелия;
- редька;
- вика.
Агрономы рекомендуют не использовать один и тот же сидерат из года в год. Лучше чередовать их для максимальной пользы.
Можно также рассмотреть вариант одновременной посадки нескольких сидератов. Для этого выбирают 3-4 вида, смешивают семена и сеют. Через месяц они подрастут, и под зиму их можно скосить и перекопать. До весны зелёная масса и корни перегниют, насыщая почву питательными веществами.
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