Нет.
Это растение, родственное обыкновенному огурцу, выбрасывает свои семена и содержит множество ядовитых алкалоидов. Однако бешеный огурец широко используется в народной медицине, особенно в Турции, для лечения воспалительных заболеваний.
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Нет.
Это растение, родственное обыкновенному огурцу, выбрасывает свои семена и содержит множество ядовитых алкалоидов. Однако бешеный огурец широко используется в народной медицине, особенно в Турции, для лечения воспалительных заболеваний.
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