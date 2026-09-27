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Можно ли употреблять бешеный огурец в пищу? 0 91

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли употреблять бешеный огурец в пищу?

Нет.

 

Это растение, родственное обыкновенному огурцу, выбрасывает свои семена и содержит множество ядовитых алкалоидов. Однако бешеный огурец широко используется в народной медицине, особенно в Турции, для лечения воспалительных заболеваний.

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