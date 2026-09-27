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Можно ли высаживать розы осенью: советы по укоренению кустов 0 56

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли высаживать розы осенью: советы по укоренению кустов

Многие садоводы предпочитают осеннюю посадку роз весенней. Исключением являются только южные культуры и косточковые деревья.

 

Существует мнение, что розы следует высаживать до первых заморозков, при этом важно тщательно подготовить почву.

Как подготовить почву

Для начала необходимо выкопать лунку и добавить в нее укоренитель. Это поможет кустам легче перенести зимовку.

Если высаживается молодой куст, достаточно добавить 50 граммов укоренителя, а для кустов старше двух лет норму следует увеличить в два раза.

Что делать после посадки

После высадки саженцев нужно провести полив с использованием препаратов, защищающих от заболеваний.

Когда влага впитается в почву, можно укрыть место посадки слоем мульчи.

Окончательное укрытие роз мульчей рекомендуется проводить за две недели до наступления морозов. Для этого лучше всего использовать компост.

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