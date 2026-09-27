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Ошибки при посадке плодовых деревьев, которых стоит избегать 0 66

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ошибки при посадке плодовых деревьев, которых стоит избегать

Садоводы выделили четыре распространенные ошибки, которые часто совершаются при посадке плодовых деревьев. Их легко запомнить.

 

Важно знать, когда следует копать лунку, как глубоко это делать, сколько удобрений добавлять и на какую глубину сажать саженец.

Ошибка первая

Лунку для плодовых деревьев не следует готовить в день посадки, так как почва может осесть, и шейка саженца окажется заглублена больше, чем нужно. Рекомендуется готовить место для посадки не позже чем за 3 недели, но и не раньше чем за 5 недель.

Ошибка вторая

Яму нужно копать не только по диаметру корней, но и достаточно глубоко. Сняв верхний рыхлый слой, важно помнить, что под ним находится слежавшаяся плотная порода, в которой процесс укоренения займет больше времени, а также может не хватать полезных веществ.

Оптимальная посадочная яма по ширине и глубине должна составлять не менее 50-60 см. Извлеченный с низов слой земли не следует закладывать обратно в лунку; вместо этого на дно помещают почву, снятую с поверхности, а затем вносят удобрения.

Ошибка третья

Не стоит добавлять несколько слоев удобрений — избыток добавок может быть так же опасен, как и их недостаток. Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, а дозировку рассчитывать в соответствии с рекомендациями производителя.

Ошибка четвертая

Корневую шейку нельзя заглублять слишком сильно — это одна из причин гибели саженцев. Она расположена в прикорневой части ствола, где кора переходит из зеленоватой в светло-коричневую. Это место должно находиться на 3-6 см выше уровня земли.

Также важно правильно расположить саженец, чтобы место прививки оказалось с северной стороны. Если дерево пересаживают, его нужно разместить на новом месте так же, как оно росло на старом.

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