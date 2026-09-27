Садоводы выделили четыре распространенные ошибки, которые часто совершаются при посадке плодовых деревьев. Их легко запомнить.

Важно знать, когда следует копать лунку, как глубоко это делать, сколько удобрений добавлять и на какую глубину сажать саженец.

Ошибка первая

Лунку для плодовых деревьев не следует готовить в день посадки, так как почва может осесть, и шейка саженца окажется заглублена больше, чем нужно. Рекомендуется готовить место для посадки не позже чем за 3 недели, но и не раньше чем за 5 недель.

Ошибка вторая

Яму нужно копать не только по диаметру корней, но и достаточно глубоко. Сняв верхний рыхлый слой, важно помнить, что под ним находится слежавшаяся плотная порода, в которой процесс укоренения займет больше времени, а также может не хватать полезных веществ.

Оптимальная посадочная яма по ширине и глубине должна составлять не менее 50-60 см. Извлеченный с низов слой земли не следует закладывать обратно в лунку; вместо этого на дно помещают почву, снятую с поверхности, а затем вносят удобрения.

Ошибка третья

Не стоит добавлять несколько слоев удобрений — избыток добавок может быть так же опасен, как и их недостаток. Лучше всего использовать комплексные минеральные удобрения, а дозировку рассчитывать в соответствии с рекомендациями производителя.

Ошибка четвертая

Корневую шейку нельзя заглублять слишком сильно — это одна из причин гибели саженцев. Она расположена в прикорневой части ствола, где кора переходит из зеленоватой в светло-коричневую. Это место должно находиться на 3-6 см выше уровня земли.

Также важно правильно расположить саженец, чтобы место прививки оказалось с северной стороны. Если дерево пересаживают, его нужно разместить на новом месте так же, как оно росло на старом.