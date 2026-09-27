Многие огородники считают, что процесс приготовления компоста не требует особых знаний: достаточно просто складывать органические отходы в одну кучу, и химические и биологические процессы сделают всё сами.

На самом деле это утверждение верно лишь отчасти. Во-первых, без вмешательства садовода процессы разложения могут занять много времени.

Во-вторых, не все травы подходят для компоста. Это касается растений, которые растут на вашем участке.

Некоторое время существовал миф о том, что чистотел нельзя добавлять в компост. На самом деле это не так. Сок чистотела безопасен и не содержит токсичных веществ, поэтому его можно смело использовать в компост.

Что не следует бросать в компостную яму

Опытные огородники не рекомендуют использовать цветущие сорные растения. Такие отходы могут создать проблемы для садоводов. Цветущие растения образуют семена, которые сохраняют всхожесть даже в компосте.

После того как удобрение будет перенесено на грядку и при наступлении благоприятных условий, сорняки могут пробиться сквозь почву и затенить культурные растения. В результате садоводам придется тратить дополнительные усилия на борьбу с сорняками.