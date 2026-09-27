Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Травы, которые не следует добавлять в компост 0 151

Дом и сад
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Травы, которые не следует добавлять в компост

Многие огородники считают, что процесс приготовления компоста не требует особых знаний: достаточно просто складывать органические отходы в одну кучу, и химические и биологические процессы сделают всё сами.

 

На самом деле это утверждение верно лишь отчасти. Во-первых, без вмешательства садовода процессы разложения могут занять много времени.

Во-вторых, не все травы подходят для компоста. Это касается растений, которые растут на вашем участке.

Некоторое время существовал миф о том, что чистотел нельзя добавлять в компост. На самом деле это не так. Сок чистотела безопасен и не содержит токсичных веществ, поэтому его можно смело использовать в компост.

Что не следует бросать в компостную яму

Опытные огородники не рекомендуют использовать цветущие сорные растения. Такие отходы могут создать проблемы для садоводов. Цветущие растения образуют семена, которые сохраняют всхожесть даже в компосте.

После того как удобрение будет перенесено на грядку и при наступлении благоприятных условий, сорняки могут пробиться сквозь почву и затенить культурные растения. В результате садоводам придется тратить дополнительные усилия на борьбу с сорняками.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Какой сидерат лучше всего подходит для теплицы
Изображение к статье: Как заставить яблоню плодоносить
Изображение к статье: Четыре совета для визуального увеличения пространства в комнате
Изображение к статье: Нужно ли отключать Wi-Fi на смартфоне ночью

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: разгромленный туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: 10 необычных способов использования фольги в быту
Люблю!
Изображение к статье: Как собаки показывают свою благодарность владельцу
В мире животных
Изображение к статье: поиск тоннелей
Наша Латвия
Изображение к статье: Как восстановить засохшее комнатное растение
Дом и сад
Изображение к статье: Как эффективно стирать вещи, чтобы избавиться от запаха пота
Дом и сад
1
Изображение к статье: разгромленный туалет
Наша Латвия
Изображение к статье: 10 необычных способов использования фольги в быту
Люблю!
Изображение к статье: Как собаки показывают свою благодарность владельцу
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео