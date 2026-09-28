Если посадка была выполнена слишком рано или грядка недостаточно подготовлена, озимый чеснок может прорасти. Рассмотрим, как действовать в такой ситуации.

Если ростки чеснока не превышают 10 см, поводов для беспокойства нет. Укройте грядку хорошим слоем мульчи. Хотя часть урожая может погибнуть, весной можно будет восполнить потери новыми посадками.

На грядку следует внести толстый слой мульчи. Для этого подойдут солома, перегной, лапник, опавшие листья и другие растительные остатки. Толщина укрытия должна составлять не менее 10-15 см. После выпадения снега рекомендуется добавить дополнительный слой защиты.

Важно удерживать снег на грядке. Обычно для этого устанавливают высокие ограждения или раскладывают ветки на поверхности грядки.

Чтобы избежать незапланированных расходов, рекомендуется высаживать морозостойкие сорта чеснока. Также не забывайте, что чеснок следует сажать на глубину до 10 см.