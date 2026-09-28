Огородники применяют пустые картонные коробки из-под яиц на своем участке в любое время года. Рассмотрим, как это сделать.

Использование осенью

Картонные упаковки можно отправить в компост. Это позволяет получить более питательное удобрение.

Упаковки раскладывают на грядке так, чтобы они полностью покрывали поверхность. Суть в том, что ячейки перегниют к весне, при этом почва останется мягкой и рыхлой, не забиваясь водой. Весной останется только убрать остатки ячеек, если они не перегнили. Под ними образуется множество дождевых червей.

Использование весной

В ячейках срезают дно. В образовавшиеся отверстия сажают редиску или морковь. Это позволяет дачникам меньше возиться с сорняками, которые не смогут пробиться через картон.

Зимой можно накопить больше таких лотков, а весной разложить их под деревьями, кустами и другими посадками. Это помогает задерживать влагу, уменьшает рост сорняков и способствует появлению дождевых червей на грядках.