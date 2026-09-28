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Как листья папоротника могут защитить овощи и фрукты в сыром погребе 0 64

Дом и сад
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как листья папоротника могут защитить овощи и фрукты в сыром погребе

Если в погребе уровень влажности выше нормы и решить эту проблему не удается, можно воспользоваться старинным методом, который поможет сохранить урожай от гнили, возникающей из-за сырости.

 

Папоротник обладает мощными антисептическими свойствами. В прошлом его листья использовали для укрытия фруктов и овощей в сырых погребах.

Летом папоротник собирали, сушили и укладывали на полках или в ящики. Важно, чтобы листья как можно больше контактировали с овощами и фруктами, что снижает риск появления гнили примерно на 75%.

Кроме того, листья папоротника помогают уменьшить уровень влажности в погребе. Для этого нужно заготовить достаточное количество растения. На пол погреба укладывали деревянные щиты, а сверху размещали папоротник. Листья также связывали в пучки и развешивали в помещении.

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