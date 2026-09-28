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Как правильно заготовить яичную скорлупу для удобрения 0 64

Дом и сад
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как правильно заготовить яичную скорлупу для удобрения

Яичная скорлупа является источником кальция и натуральным средством для борьбы с вредителями. Однако, как и любое удобрение, она требует правильного хранения.

 

Яичная скорлупа состоит на 90-95 % из кальция, а остальная часть включает 27 различных веществ, таких как железо, медь, марганец, молибден, кремний, сера, фосфор и другие.

Добавление скорлупы в почву способствует росту корней и улучшает усвоение других полезных микроэлементов, поэтому использование этого удобрения крайне важно.

Для эффективного удобрения следует использовать только остатки сырых яиц, так как при варке полезные вещества частично разрушаются. Чтобы скорлупа не испортилась во время хранения, ее необходимо тщательно помыть, высушить и хранить в бумажном пакете, картонной коробке или стеклянной банке с доступом воздуха. Также можно измельчить скорлупу в порошок с помощью кофемолки и хранить в сухом месте.

Не рекомендуется хранить скорлупу в пластиковых контейнерах или полиэтиленовых пакетах, а также использовать гниющую скорлупу на огороде.

Можно также приготовить удобрение из свежей скорлупы. Для этого ее не моют, а настаивают в 1 литре воды в течение 10-15 дней. Полученный концентрат следует разбавить в 7-10 раз и использовать по готовности. На длительное хранение такая подкормка не предназначена.

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