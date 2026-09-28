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Как сохранить урожай кабачков до зимы: советы по хранению 0 61

Дом и сад
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сохранить урожай кабачков до зимы: советы по хранению

Осенью многие дачники делятся кабачками с друзьями и родственниками. Узнайте, сколько времени можно хранить этот овощ и какие условия для его хранения необходимы.

 

Для длительного хранения кабачков подходит комнатная температура, однако замораживание делает плод несъедобным. Овощ лучше всего сохраняет свежесть при температуре около пяти градусов.

Чтобы кабачок не замерз в прохладном месте, его можно поместить в коробку с опилками или завернуть в ткань. Регулярно проверяйте, не появились ли на овощах темные пятна или вмятины. Не рекомендуется употреблять в пищу сильно деформированный кабачок.

Если на кабачке образовалась вмятина с потемнением, а плод стал мягким, его все же можно использовать. Однако нужно срезать поврежденное место достаточно радикально, на два сантиметра вокруг, чтобы избежать попадания бактерий в организм.

Если овощ сильно уменьшился в размерах, скорее всего, он будет невкусным и неполезным.

Срок хранения кабачка зависит не только от условий, но и от его сорта. Например, кабачки с «дубовой» кожурой хранятся дольше, в то время как тонкокожие плоды – меньше. Не рекомендуется откладывать приготовление овоща до весны, так как со временем его состав меняется. Лучше употребить весь урожай до середины зимы.

Ранее аллерголог-иммунолог отметила, что при некоторых заболеваниях употребление кабачков следует ограничить. В больших количествах и в свежем виде этот овощ может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта, что может усугубить гастрит, язвенную болезнь и колит.

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