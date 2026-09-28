При выращивании орхидей важно учитывать множество нюансов, влияющих на успех этого процесса. Выбор горшка имеет значение уже на этапе покупки орхидей.

Орхидеи не переносят переувлажнения корней. При выборе емкости следует убедиться в наличии дренажных отверстий на дне и боковых стенках горшка, или в возможности их создания самостоятельно. В противном случае существует высокий риск гибели растения.

Корневая система орхидей покрыта веламеном — губчатой, многослойной, гигроскопической омертвевшей тканью, наполненной воздухом. При отсутствии циркуляции воздуха в прикорневой зоне веламен начинает гнить. После потери этой оболочки растение не может впитывать влагу и необходимые микроэлементы для жизнедеятельности.

Еще одним важным условием при выборе цветочного горшка является материал, который обеспечивает необходимый температурный режим для корней. Он не должен способствовать перегреву или переохлаждению корневой части растения.

Горшок не должен сжимать корневую систему растения, но и не должен быть слишком просторным. Идеальным считается диаметр горшка, превышающий размер корневой части на 3-4 см. Это поможет избежать повреждений корней при пересадке и обеспечит равномерное впитывание влаги и ее просушку. Не рекомендуется выбирать цветочный горшок с конусообразной верхней частью.