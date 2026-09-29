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Две хитрости, чтобы зеркало в ванной не запотевало 0 16

Дом и сад
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Две хитрости, чтобы зеркало в ванной не запотевало

В ванной комнате или душевой часто наблюдается запотевание зеркала — конденсат оседает на стекле. Чтобы увидеть свое отражение, необходимо протереть зеркало, что может привести к образованию разводов.

 

Рассмотрим, как можно решить эту проблему. Эффект может сохраняться до трех недель.

Первый способ

Используйте средство против запотевания стекол и зеркал, которое часто применяют автомобилисты зимой. Эффект сохраняется до двух недель.

Второй способ

На сухую тряпку нанесите полчайной ложки шампуня и протерите зеркало. Затем используйте вторую чистую и сухую тряпку для полировки стекла. Важно правильно подобрать количество шампуня в зависимости от размеров зеркала. Если использовать слишком много средства, могут остаться разводы. Например, для зеркала размером 70х50 см достаточно половины чайной ложки шампуня. Эффект сохраняется до трех недель.

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