В ванной комнате или душевой часто наблюдается запотевание зеркала — конденсат оседает на стекле. Чтобы увидеть свое отражение, необходимо протереть зеркало, что может привести к образованию разводов.

Рассмотрим, как можно решить эту проблему. Эффект может сохраняться до трех недель.

Первый способ

Используйте средство против запотевания стекол и зеркал, которое часто применяют автомобилисты зимой. Эффект сохраняется до двух недель.

Второй способ

На сухую тряпку нанесите полчайной ложки шампуня и протерите зеркало. Затем используйте вторую чистую и сухую тряпку для полировки стекла. Важно правильно подобрать количество шампуня в зависимости от размеров зеркала. Если использовать слишком много средства, могут остаться разводы. Например, для зеркала размером 70х50 см достаточно половины чайной ложки шампуня. Эффект сохраняется до трех недель.