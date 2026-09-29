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Как быстро избавиться от катышков на свитере 0 142

Дом и сад
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как быстро избавиться от катышков на свитере

На вязаных и трикотажных изделиях часто появляются катышки, из-за которых свитер теряет опрятный вид. Удалять катышки вручную неэффективно, так как их слишком много.

 

Для решения этой проблемы многие используют скотч: катышки приклеиваются к ленте и удаляются вместе с ней. Однако этот метод нельзя назвать быстрым.

Быстро избавиться от катышков помогут одноразовый бритвенный станок или пемза для ног.

Аккуратно «пройдясь» по одежде любым из этих предметов, вы сможете удалить катышки. Вещи, «обработанные» бритвой или пемзой, вновь станут чистыми и гладкими.

Также стоит отметить, что таким способом можно почистить и пальто.

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Редакция BB.LV
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