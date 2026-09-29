Орехи очень питательны и полезны, так как они обеспечивают организм множеством минералов, витаминов и микроэлементов. Чтобы сохранить их полезные свойства, важно знать, как правильно их хранить.

Мыть

Все покупные орехи обычно бывают грязными, так как их собирали, хранили на пыльных складах и перевозили несколько раз. Мыть орехи перед хранением не рекомендуется, так как это требует тщательной просушки. Без этого орехи могут быстро плесневеть и портиться, не дожив до конца срока хранения. Мыть орехи следует только перед употреблением.

Сушить

Идеально просушить орехи можно, разложив их на плоской поверхности и выставив на свежий воздух, чтобы теплый ветер и солнечные лучи сделали свою работу.

Также можно использовать нагревание: в духовке, на плите или в печи. Не стоит выставлять высокую температуру, подойдет диапазон от 40 до 50 °C. Орехи должны быть насыпаны в один слой.

Правильно подсушенные орехи сохраняют свои пищевые свойства в течение целого года при условии надлежащего хранения.

Хранить

Не все орехи любят воздух, поэтому большинство из них стоит упаковывать в герметичные пакеты или мешки с возможностью использования вакуумного насоса. Также допустимы мешки из натуральных тканей: джута, льна и хлопка. Хранить орехи следует в сухом и темном месте, вдали от излишнего тепла или холода. Для краткосрочного хранения подойдет закрытая тара и холодильник.

Рекомендации:

Для хранения орехов важны темнота, сухость и стабильная температура.

При хранении в холодильнике лучше использовать стеклянную посуду.

Не стоит приобретать готовые к употреблению сушеные орехи на длительное хранение.

Измельченные орехи (ядра) хранятся не более 2-4 дней.