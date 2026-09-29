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Можно ли оставлять телефон на зарядке после 100 % 0 34

Дом и сад
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно ли оставлять телефон на зарядке после 100 %

Многие владельцы смартфонов привыкли заряжать свои устройства до 100 %, однако специалисты рекомендуют избегать этого.

 

В этой статье мы объясним, почему не стоит оставлять смартфон на зарядке на длительное время.

Эксперты предупреждают, что постоянная зарядка до 100 % может негативно сказаться на емкости батареи.

Поэтому не рекомендуется оставлять гаджет на зарядке надолго, например, на ночь.

Не менее вредна для аккумулятора смартфона и полная разрядка.

Специалисты советуют поддерживать уровень заряда в пределах от 30 до 80 %, чтобы батарея прослужила дольше.

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