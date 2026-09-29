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Ошибочные признаки ядовитых грибов и основные правила для грибников 0 33

Дом и сад
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Грибы

Существует множество мифов о том, как отличить съедобные грибы от ядовитых. В этой статье мы развенчаем заблуждения, даже среди опытных грибников.

 

- «Червяки» (на самом деле это личинки насекомых) не встречаются в ядовитых грибах – это заблуждение.

- Все грибы в молодом возрасте съедобны – это не так. Бледная поганка смертельно ядовита в любом возрасте.

- Серебряные предметы в отваре ядовитого гриба чернеют – это миф.

- Головка лука или чеснока буреет при варке с ядовитыми грибами – это заблуждение.

- Ядовитые грибы вызывают скисание молока – это неправда.

Теперь проверьте, соблюдаете ли вы настоящие правила грибника:

- Не трогайте и не срывайте грибы, которые вам неизвестны.

- Не проверяйте на вкус, не лизайте грибы в лесу. Существует миф, что если лизнуть гриб и он не горчит – значит, он съедобен. Это неверно!

- Не верьте мифу, что после отваривания грибов концентрация ядов уменьшается.

- По возможности ходите за грибами только с опытными грибниками.

- Соблюдайте правило «Сомневаешься – не бери».

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