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Семь продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике 0 154

Дом и сад
Дата публикации: 29.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семь продуктов, которые не стоит хранить в холодильнике

Узнайте, какие продукты лучше хранить вне холодильника и почему.

 

Картофель

Картофель является одним из самых популярных корнеплодов, широко используемым в кулинарии. Однако его хранение в холодильнике — распространенная ошибка. Вот несколько причин, почему картофель не следует хранить в холодильнике:

- Низкие температуры способствуют распаду крахмала, что меняет вкус продукта и ускоряет его порчу.

- Картофель занимает много места на полках.

- В процессе хранения образуется конденсат, который приводит к быстрой порче и гниению.

Оптимальное место для хранения картофеля — темное и сухое, вдали от источников тепла. Его можно помещать в бумажный или матерчатый пакет. Хранение в полиэтиленовых пакетах нежелательно, так как воздух не циркулирует.

Оливковое масло

Оливковое масло используется для заправки салатов, маринования мяса и в других блюдах. Многие хранят его в холодильнике, но это неверно! При низких температурах оливковое масло теряет свои свойства. Его следует хранить только при комнатной температуре.

Цитрусовые

Апельсины, лимоны, мандарины и лаймы не переносят повышенной влажности и низкие температуры. Эти фрукты могут впитывать запахи других продуктов, хранящихся в холодильнике. Хотя может показаться, что так они дольше сохраняются, стоит ли жертвовать вкусом и пользой? Цитрусовые лучше хранить в открытых коробках или корзинках при комнатной температуре, периодически проверяя их состояние.

Бананы

Бананы не переносят хранения в холодильнике. Они быстро чернеют и становятся мягкими. Крахмал в бананах при низких температурах теряет свои полезные свойства. Хранение бананов в холодильнике — это ошибка, из-за которой полезный плод может стать опасным.

Консервы

Какой смысл покупать консервы и хранить их в холодильнике? Производители делают их так, чтобы они могли храниться при комнатной температуре длительное время. Хранение открытых консервов в холодильнике на отдельных полках имеет смысл.

Томаты

Комфортная температура для хранения томатов составляет от +10 до +22 градусов. Если положить их в холодильник, они быстро размягчатся, а кожица потемнеет. Низкие температуры также негативно влияют на вкус.

Чеснок

Оптимальная температура для хранения чеснока — +16 градусов. Многие помещают его в холодильник, забывая о негативных последствиях. При температуре 0 градусов вкус чеснока существенно меняется, и он может быстро гнить.

Решение простое: не покупайте чеснок в большом количестве. Несколько головок можно хранить в холодильнике, и за короткое время негативных последствий не возникнет.

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