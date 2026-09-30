Не спешите выливать воду после варки овощей для винегрета, селедки под шубой или оливье. После остывания она станет отличным удобрением.

Как известно, овощи, варящиеся в «мундирах», не требуют добавления соли, поэтому отвар безопасен для растений. Исключение составляют случаи, когда свекла варится с уксусом или лимонной кислотой для сохранения цвета.

Во время варки корнеплоды отдают воде часть витаминов и полезных веществ, которые в противном случае просто теряются. Кроме витаминов и микроэлементов, в отваре содержится крахмал, который также полезен для растений.

Слейте отвар в банку, дайте ему остыть, а затем разбавьте теплой отстоявшейся водой в соотношении 1:3. Получившуюся питательную жидкость можно использовать для полива цветов и других комнатных растений.

Однако не рекомендуется использовать такую подкормку чаще одного раза в месяц.