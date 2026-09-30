Опытные садоводы советуют использовать корки арбузов в качестве подкормки. Их нужно нарезать на мелкие кусочки и разместить под кустами.

Корки арбузов содержат много калия и фосфора, которые необходимы плодовым кустарникам в осенний период. В небольших количествах такая подкормка также обеспечит смородину магнием, натрием и другими полезными веществами, что поможет растению легче перенести зиму.

Однако наибольшую пользу кустам принесет это оригинальное удобрение весной, когда завершится процесс перегнивания. В результате смородина порадует обильным урожаем крупных и вкусных ягод.

Если вы хотите получить максимальное количество сладких плодов, можно дополнительно положить под куст немного картофельных очисток, которые также окажут положительное влияние.