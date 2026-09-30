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Как подготовить смородину осенью для крупного урожая на следующий год 0 124

Дом и сад
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как подготовить смородину осенью для крупного урожая на следующий год

Опытные садоводы советуют использовать корки арбузов в качестве подкормки. Их нужно нарезать на мелкие кусочки и разместить под кустами.

 

Корки арбузов содержат много калия и фосфора, которые необходимы плодовым кустарникам в осенний период. В небольших количествах такая подкормка также обеспечит смородину магнием, натрием и другими полезными веществами, что поможет растению легче перенести зиму.

Однако наибольшую пользу кустам принесет это оригинальное удобрение весной, когда завершится процесс перегнивания. В результате смородина порадует обильным урожаем крупных и вкусных ягод.

Если вы хотите получить максимальное количество сладких плодов, можно дополнительно положить под куст немного картофельных очисток, которые также окажут положительное влияние.

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