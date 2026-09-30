Важно помнить, что листья, стебли, чашелистики и незрелые плоды физалиса не пригодны для употребления в пищу, так как содержат токсичные вещества и могут вызвать отравление. Плоды физалиса, в зависимости от сорта, могут иметь разнообразный вкус: от очень сладкого до кисловатого и даже острого.

Чтобы ускорить процесс созревания физалиса, рекомендуется удалить все цветы и верхние побеги до наступления заморозков.

Точную дату сбора урожая назвать сложно, так как плоды созревают ярусно. В качестве ориентира можно использовать так называемый «фонарик» — он должен быть подсохшим, а ягоды — насыщенно-оранжевыми. Сбор физалиса следует производить до первых осенних заморозков, так как растение не переносит минусовые температуры.

После сбора урожая физалис необходимо просушить до тех пор, пока коробочка не станет тонкой и не прилипнет к ягоде. Плоды, не снимая кожуры, следует переложить в коробки (не более 1-2 слоев), в которых предварительно сделаны отверстия для вентиляции.

При температуре от 12 до 14 градусов тепла ягоды могут храниться от 2 до 5 месяцев. Главное — не забывать вовремя убирать плоды, которые начали портиться.