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Основная ошибка, которая может привести к разрушению теплицы из поликарбоната 0 41

Дом и сад
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Основная ошибка, которая может привести к разрушению теплицы из поликарбоната

Поликарбонат является самым популярным материалом для теплиц. Несмотря на обещания производителей, многие садоводы замечают, что такие теплицы быстро теряют свою функциональность. Причиной этого может стать одна распространенная ошибка.

 

Основной проблемой является использование серной шашки для очистки теплицы.

При сгорании шашки выделяется серный ангидрид, который способен уничтожать все живое. Кроме того, в результате реакции с водой это соединение образует сначала сернистую, а затем серную кислоту, которая даже в небольших количествах может разрушать металл и поликарбонат.

Профессиональные агрономы постоянно подчеркивают: серные шашки следует использовать только в каменных и деревянных постройках, а также в теплицах, каркас которых выполнен из дерева, а стены и крыша – из стекла.

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