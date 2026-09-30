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Почему важно очищать приствольные круги деревьев осенью 0 122

Дом и сад
Дата публикации: 30.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему важно очищать приствольные круги деревьев осенью

Подготовка плодовых деревьев к зимнему периоду включает множество процедур, среди которых важна очистка приствольного круга. Оставлять опавшие листья не рекомендуется, так как они не принесут пользы деревьям.

 

Опавшие растительные остатки могут стать местом скопления возбудителей грибковых заболеваний. В таких условиях могут зимовать споры грибков, вызывающих мучнистую росу, ржавчину, пятнистость или паршу.

Кроме того, приствольный круг, покрытый листвой, представляет опасность не только для самого растения, но и для почвы и подземных вод. С наступлением весны патогенные микроорганизмы могут легко распространиться на другие садовые или огородные культуры.

В опавшей листве также могут скрываться мелкие вредители и их личинки. Даже если такие паразиты, как паутинный клещ, белокрылка, шелкопряд и листоблошка, не уничтожат дерево, они могут нанести значительный ущерб урожаю.

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