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Как избавиться от мух в доме без использования липких лент и ловушек 0 111

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избавиться от мух в доме без использования липких лент и ловушек

Чтобы предотвратить появление мух в доме, важно знать, чего боятся эти назойливые насекомые.

 

Некоторые резкие запахи не нравятся мухам. Исходя из этого, создайте источники ароматов в своем доме, и ни одно насекомое не залетит к вам.

1. Мухи не захотят попасть в ваше жилище, если почувствуют запах уксуса. Достаточно наполнить емкость уксусом и разместить ее рядом с балконом, окном или входной дверью.

2. Мухи также не выносят ароматы различных трав и специй. Они будут держаться подальше от источников запахов лаванды, гвоздики, папоротника, эвкалипта, мяты или свежего базилика. Эти растения можно высадить на своем приусадебном участке, совмещая приятное с полезным.

3. Придомовую территорию можно украсить растениями, отпугивающими мух, такими как полынь, бузина и черемуха. Мухи также не переносят томаты и крапиву. Некоторые из этих растений можно выращивать на подоконниках или, в крайнем случае, засушить осенью и расставить получившиеся букеты в вазы.

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