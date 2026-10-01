Чтобы предотвратить появление мух в доме, важно знать, чего боятся эти назойливые насекомые.

Некоторые резкие запахи не нравятся мухам. Исходя из этого, создайте источники ароматов в своем доме, и ни одно насекомое не залетит к вам.

1. Мухи не захотят попасть в ваше жилище, если почувствуют запах уксуса. Достаточно наполнить емкость уксусом и разместить ее рядом с балконом, окном или входной дверью.

2. Мухи также не выносят ароматы различных трав и специй. Они будут держаться подальше от источников запахов лаванды, гвоздики, папоротника, эвкалипта, мяты или свежего базилика. Эти растения можно высадить на своем приусадебном участке, совмещая приятное с полезным.

3. Придомовую территорию можно украсить растениями, отпугивающими мух, такими как полынь, бузина и черемуха. Мухи также не переносят томаты и крапиву. Некоторые из этих растений можно выращивать на подоконниках или, в крайнем случае, засушить осенью и расставить получившиеся букеты в вазы.