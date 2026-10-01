Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как очистить плиту и устранить запах с помощью простых средств 0 93

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как очистить плиту и устранить запах с помощью простых средств

На кухне часто происходит, что содержимое кастрюльки переливается через края на поверхность плиты.

 

Из-за этого хозяйкам приходится тратить много времени у варочной поверхности с тряпкой в руках.

Кроме того, неприятный запах может оставаться не только на кухне, но и за ее пределами.

Однако опытные кулинары, сталкивавшиеся с подобными ситуациями, используют распространенный способ, который помогает справиться как с загрязнением, так и с неприятным ароматом.

Как только вы заметили, что чистота плиты нарушена, а воздух наполнился едким запахом, возьмите немного соли.

Насыпьте соль на варочную поверхность и добавьте щепотку корицы сверху.

Это простое действие поможет предотвратить распространение неприятного запаха.

Кроме того, соль поможет легко удалить остатки пригоревшей пищи с поверхности плиты, что можно сделать с помощью обычной влажной губки.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как избавиться от мух в доме без использования липких лент и ловушек
Изображение к статье: Почему важно маскировать контакты в телефоне
Изображение к статье: Использование жидкости после варки овощей в качестве удобрения
Изображение к статье: Как подготовить смородину осенью для крупного урожая на следующий год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж.
В мире
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Технология пересадки малины осенью: как добиться отличного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Корова в бассейне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мама кричит на ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж.
В мире
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: скорая помощь
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео