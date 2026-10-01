На кухне часто происходит, что содержимое кастрюльки переливается через края на поверхность плиты.

Из-за этого хозяйкам приходится тратить много времени у варочной поверхности с тряпкой в руках.

Кроме того, неприятный запах может оставаться не только на кухне, но и за ее пределами.

Однако опытные кулинары, сталкивавшиеся с подобными ситуациями, используют распространенный способ, который помогает справиться как с загрязнением, так и с неприятным ароматом.

Как только вы заметили, что чистота плиты нарушена, а воздух наполнился едким запахом, возьмите немного соли.

Насыпьте соль на варочную поверхность и добавьте щепотку корицы сверху.

Это простое действие поможет предотвратить распространение неприятного запаха.

Кроме того, соль поможет легко удалить остатки пригоревшей пищи с поверхности плиты, что можно сделать с помощью обычной влажной губки.