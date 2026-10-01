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Как сделать тяжелую почву более рыхлой 0 112

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать тяжелую почву более рыхлой

Тяжелая глинистая почва на участке — распространенная проблема. Рассмотрим, как можно улучшить почву на вашем участке.

 

Чтобы сделать почву более рыхлой, сначала необходимо ее перекопать, не разбивая комья, а затем нормализовать кислотность с помощью известкования. Для этого можно использовать известь, доломитовую муку или мел. На квадратный метр потребуется 400 граммов выбранного вещества.

Для разрыхления почвы хорошо подойдут навоз, солома, шрот подсолнечника и сои, опилки (кроме хвойных), речной песок, а также сидераты. Для глинистых почв лучше всего подходят рожь, фацелия или овес.

Эти работы рекомендуется проводить осенью. Чтобы не перекапывать и удобрять весь участок, выберите осенью грядки, которые планируете засаживать весной, и проведите работы только на них — этого будет вполне достаточно.

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