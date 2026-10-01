Если вы случайно пролили ярко-зеленый антисептик на пол, не стоит расстраиваться.

Даже с таким, казалось бы, трудновыводимым загрязнением можно справиться быстро, если начать действовать немедленно.

Первое, что нужно сделать, это сразу же промокнуть образовавшуюся лужицу ветошью или пористой бумагой.

После этого попробуйте удалить пятно с помощью хозяйственного мыла. Если этот способ не сработал, переходите к другим методам.

1. Чтобы избавиться от зеленки, прочно отпечатавшейся на линолеуме или покрытии из ламината, измельчите в блендере лимон до пюреобразного состояния. Получившуюся кашицу нанесите на загрязненный участок, а спустя полчаса смойте ее остатки.

2. Ликвидировать загрязнение поможет перекись водорода: смочите в препарате салфетку и разместите ее на полу. Через 15-20 минут попробуйте оттереть пятно.

3. Грязь также можно удалить с помощью спирта: окуните ватный диск в спирт и разместите его на пятнышке, а через некоторое время ототрите образовавшийся след.

Помните: при использовании любого средства сначала протестируйте его действие на малозаметном участке напольного покрытия.