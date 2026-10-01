Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как удалить зеленку с линолеума или ламината: 3 эффективных метода 0 48

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как удалить зеленку с линолеума или ламината: 3 эффективных метода

Если вы случайно пролили ярко-зеленый антисептик на пол, не стоит расстраиваться.

 

Даже с таким, казалось бы, трудновыводимым загрязнением можно справиться быстро, если начать действовать немедленно.

Первое, что нужно сделать, это сразу же промокнуть образовавшуюся лужицу ветошью или пористой бумагой.

После этого попробуйте удалить пятно с помощью хозяйственного мыла. Если этот способ не сработал, переходите к другим методам.

1. Чтобы избавиться от зеленки, прочно отпечатавшейся на линолеуме или покрытии из ламината, измельчите в блендере лимон до пюреобразного состояния. Получившуюся кашицу нанесите на загрязненный участок, а спустя полчаса смойте ее остатки.

2. Ликвидировать загрязнение поможет перекись водорода: смочите в препарате салфетку и разместите ее на полу. Через 15-20 минут попробуйте оттереть пятно.

3. Грязь также можно удалить с помощью спирта: окуните ватный диск в спирт и разместите его на пятнышке, а через некоторое время ототрите образовавшийся след.

Помните: при использовании любого средства сначала протестируйте его действие на малозаметном участке напольного покрытия.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как очистить плиту и устранить запах с помощью простых средств
Изображение к статье: Почему важно маскировать контакты в телефоне
Изображение к статье: Использование жидкости после варки овощей в качестве удобрения
Изображение к статье: Как подготовить смородину осенью для крупного урожая на следующий год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж.
В мире
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: скорая помощь
ЧП и криминал
Изображение к статье: Технология пересадки малины осенью: как добиться отличного урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Корова в бассейне
ЧП и криминал
Изображение к статье: Мама кричит на ребенка
Люблю!
Изображение к статье: Британские супермаркеты все активнее используют камеры с искусственным интеллектом и системы распознавания лиц для борьбы с резко выросшим числом краж.
В мире
Изображение к статье: Три секрета для выращивания крупной моркови: советы для дачников
Дом и сад
Изображение к статье: скорая помощь
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео