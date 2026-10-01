Некоторые комнатные растения могут быть крайне опасны для кошек. Даже небольшое количество сока может вызвать серьезные проблемы. Вот список растений, которые не стоит держать в доме с питомцами.

1. **Филодендрон**. Это растение с продолговатыми листьями и "воздушными" корнями может вызвать воспаление гортани, а в тяжелых случаях — нарушения работы почек.

2. **Диффенбахия**. Сок этого растения при контакте с кожей может вызвать ожог, который трудно поддается лечению. Если сок попадет внутрь, у животного могут возникнуть проблемы с дыханием и трудности при приеме пищи.

3. **Каланхоэ**. Это растение может вызвать воспаление языка и слизистых оболочек рта, а также появление волдырей и мелких язв.

4. **Гортензия**. Это красивое растение опасно из-за содержащихся в нем цианидов, которые могут привести к асфиксии.

5. **Бегония**. Содержит щавелевую кислоту, способную вызвать ожог ротовой полости и пищевода.

6. **Фикус**. Может вызывать сильный зуд.

7. **Плющ**. Употребление его листьев может привести к отказу внутренних органов.

8. **Герань**. Вызывает нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

9. **Алоэ**. Хотя это растение полезно для человека, оно опасно для кошек, так как может вызвать сильное пищевое отравление.

10. **Сансевиерия** ("Тещин язык"). У животного могут возникнуть боли в разных частях тела, рвота и диарея.

11. **Антуриум**. Это растение может вызвать ожоги в полости рта.