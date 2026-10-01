Согласно мнению экспертов в садоводстве, осенние месяцы являются наилучшим временем для высадки кустов крыжовника.
Действительно, именно в это время садоводы предлагают самые сильные и качественные саженцы.
Кроме того, осенняя посадка имеет ряд других преимуществ.
1. У садовода есть возможность выбрать из широкого ассортимента сортов, представленных в магазинах и питомниках, в то время как весной часто доступны только остатки.
2. С наступлением осени дачник может заняться посадкой крыжовника без спешки, так как основные работы в саду и огороде уже завершены.
3. Если саженец был правильно размещен на новом месте, он не требует дополнительного ухода — основное внимание ему будет уделено весной, когда садовые работы возобновятся.
4. Умеренно теплая погода, характерная для осени, способствует активному и правильному развитию корневой системы, что позволяет растению успешно адаптироваться к новым условиям.
5. Наконец, за зиму грунт вокруг куста крыжовника естественным образом уплотнится, что обеспечит растению надежную опору и защиту.
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