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Почему важно маскировать контакты в телефоне 0 264

Дом и сад
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему важно маскировать контакты в телефоне

Многие люди сохраняют контакты близких в телефонной книге, не маскируя их.

 

Это удобно, однако может подвергнуть родных риску стать жертвами мошенничества, предупреждают эксперты по кибербезопасности.

В этой статье объясняется, почему важно маскировать контакты в телефонной книге.

Как правильно сохранять контакты

Часто люди становятся жертвами телефонных мошенников, так как злоумышленники знают имена своих жертв.

Имена мошенники могут узнать довольно легко. Например, если контакт в телефонной книге подписан не просто как «брат», а, скажем, «брат Дима», кибермошенники, получив доступ к информации на смартфоне, могут проследить ваше генеалогическое древо.

Поэтому важно маскировать контакты. Пусть у мошенников не будет зацепок, а значит, и поводов для звонков.

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