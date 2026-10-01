Многие люди сохраняют контакты близких в телефонной книге, не маскируя их.

Это удобно, однако может подвергнуть родных риску стать жертвами мошенничества, предупреждают эксперты по кибербезопасности.

В этой статье объясняется, почему важно маскировать контакты в телефонной книге.

Как правильно сохранять контакты

Часто люди становятся жертвами телефонных мошенников, так как злоумышленники знают имена своих жертв.

Имена мошенники могут узнать довольно легко. Например, если контакт в телефонной книге подписан не просто как «брат», а, скажем, «брат Дима», кибермошенники, получив доступ к информации на смартфоне, могут проследить ваше генеалогическое древо.

Поэтому важно маскировать контакты. Пусть у мошенников не будет зацепок, а значит, и поводов для звонков.