С наступлением осени у малины заканчивается вегетационный период, и это идеальное время для пересадки, когда почва еще достаточно влажная.

Если вы решили заняться пересадкой малины на своем участке, постарайтесь провести эту процедуру за месяц до первых морозов.

Для посадки выбирайте крепкие и здоровые саженцы с развитой корневой системой.

Важно определить подходящее место для малинника. Ищите солнечную полянку, защищенную от порывов ветра и сквозняков.

Опытные садоводы не рекомендуют высаживать малину рядом с картофелем, клубникой или томатами.

Лучше отвести участок, где ранее росли овес, горчица, горох, фасоль, лук, чеснок или огурцы.

Заранее подготовьте участок: за три месяца до посадки перекопайте почву, избавьтесь от сорняков и внесите удобрения.

Не забывайте об уходе после пересадки: регулярно поливайте и рыхлите землю. Спустя три недели после пересадки подкормите растения, а перед зимой укройте их от морозов и ветра.